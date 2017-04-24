Россиянка Евгения Родина не сумела выйти в основную сетку турнира в Штутгарте, в трёх сетах уступив Тамаре Корпач из Германии со счётом 2:6, 6:4, 1:6. Теннисистки провели на корте 1 час 54 минуты. 28-летняя москвичка, занимающая 75-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два из семи брейк-пойнтов. На счету 21-летней уроженки Гамбурга четыре эйса, три двойные ошибки и пять брейков.

Корпач вышла вперёд в личном противостоянии с Родиной (2-1), выиграв у россиянки второй раз в 2017 году.