Саккари вышла во второй круг турнира в Стамбуле, обыграв Ковинич

Гречанка Мария Саккари вышла во второй круг турнира в Стамбуле, в двух сетах обыграв Данку Ковинич из Черногории со счётом 7:6 (7:3), 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 51 минуту. 21-летняя уроженка Афин, занимающая 96-е место в рейтинге WTA, один раз подала навылет и реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов. На счету 22-летней Ковинич, расположившейся на 108-й строчке рейтинга, один эйс, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх. Год назад Ковинич обыграла Саккари в квалификации этого турнира, больше соперницы не встречались.