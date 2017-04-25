С. Уильямс ответила на комментарий Настасе по поводу её беременности

Первая ракетка мира американка Серена Уильямс на своей странице в «инстаграме» обратилась к чемпиону US Open — 1972 и «Ролан Гаррос» — 1973 Илие Настасе, который позволил себе дать уничижительный комментарий по поводу её беременности. ITF уже начала своё расследование, поскольку «не потакает дискриминации и оскорблениям любого рода».

«Меня разочаровывает знание того, что мы живём в обществе, где люди типа Илие Настасе могут давать такие расистские комментарии по отношению ко мне и моему ещё не родившемуся ребенку и сексистские комментарии в отношении моих близких.

Я уже говорила и скажу снова: этот мир зашёл далеко, но нам ещё многое предстоит сделать. Да, мы разрушили так много барьеров, однако ещё немало предстоит. Но это или что-то ещё не остановит моё желание изливать любовь, свет и позитив во всём, что я делаю. Я продолжу защищать свои права.

Я не боюсь, в отличие от вас. Вы видите, я не трушу. Моя дерзость вас расстроила? Почему вы окружены мраком? Вы можете стрелять в меня словами, вы можете попытаться убить меня своей ненавистью, но я поднимусь, как воздух.

Я благодарю ITF за рассмотрение всех фактов и окажу в этом свою поддержку», — написала Серена.