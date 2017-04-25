Шарапова получит «уайлд-кард» в квалификацию «Ролан Гаррос — 2017»

Россиянка Мария Шарапова не получит «уайлд-кард» в основную сетку «Ролан Гаррос — 2017», вместо этого организаторы дадут россиянке специальное приглашение в квалификацию турнира, утверждает The Telegraph.

По данным источника, в прошлом месяце глава Федерации тенниса Франции Бернар Джудичелли встречался с Шараповой в Лос-Анджелесе. В ходе встречи обсуждалась возможность получения Марией «уайлд-кард» в основную сетку турнира или в квалификацию.

В данный момент Шарапова готовится к возвращению на корт после окончания дисквалификации за употребление мельдония на турнире в Штутгарте. В первом круге Мария сыграет с итальянкой Робертой Винчи. Встреча пройдёт 26 апреля.