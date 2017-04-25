Габашвили с победы стартовал на челленджере в Аньнине

Россиянин Теймураз Габашвили (8) в первом круге крупного турнира серии «челленджер» в Аньнине с призовым фондом $ 150 тыс. переиграл серба Николу Милоевича со счётом 6:1, 5:7, 7:6 (7:1). Теннисисты провели на корте 2 часа 38 минут. 31-летний уроженец Тбилиси, занимающий 160-е место в рейтинге АТР, исполнил 9 эйсов, допустил 4 двойные ошибки, сделал 6 брейков и проиграл 4 гейма на своей подаче.

За выход в четвертьфинал Габашвили поспорит либо со швейцарцем Марко Кьюдинелли, либо с аргентинцем Хуаном-Пабло Пасом (Q).