Соболенко: нравится, как Шарапова ведёт себя на корте и вне его

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала об опыте, приобретённом в матчах Кубка Федерации, а также призналась в симпатиях к россиянке Марии Шараповой.

«Игры с топовыми соперницам вроде Бертенс, Бачински позволяют приобрести ценный опыт. Первая отличается активным и агрессивным стилем, вторая исповедует более мягкий и медленный теннис. Думаю, это обязательно поможет.

Кумиров нет, но нравится Мария Шарапова. Располагает, как она ведёт себя на корте, вне его, в отношениях с болельщиками. Для меня Шарапова — это вау", — приводит слова Соболенко «Прессбол».