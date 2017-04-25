Маррей: у моих неудач в начале сезона был целый ряд причин

Британец Энди Маррей рассказал, что восстановился и готов выступать на высоком уровне.

«Это сложный год для меня, потому что я понимаю, что для сохранения лидерства необходимо показывать стабильно высокие результаты. В начале сезона у меня многое не получалось, и на это был целый ряд причин. Теперь, когда я чувствую себя хорошо, я упорно тренируюсь и надеюсь, что тяжёлая работа приведёт к росту моих результатов.

Мне повезло, что у меня не было тяжёлых травм по ходу карьеры, из-за которых я долго не мог играть. Надеюсь, что и сейчас смогу оставаться здоровым", — приводит слова Маррея Tennis World.