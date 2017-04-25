Бычкова: Шарапова остаётся единственной популярной теннисисткой в WТА

Российская теннисистка Екатерина Бычкова прокомментировала решение организаторов «Ролан Гаррос» предоставить россиянке Марии Шараповой «уайлд-кард» в квалификацию второго в сезоне турнира серии «Большого шлема».

«На «Ролан Гаррос» есть правило, которое трудно обойти, даже учитывая, что условия для Марии могут быть более выгодными, чем для кого-либо другого. Но каких-то правил им всё же придётся придерживаться. По правилам она может получать три допуска к турнирам в год и три – в квалификацию.

Мы долго ждали, когда Шарапова снова сможет играть. Она долго готовилась, тренировалась. Порой год пролетает быстро – Мария не потеряла форму, играла в спарринг-матчах. У неё уже были похожие прецеденты, но по другим причинам. Конечно, все вновь ждут от неё побед – Шарапова должна всех радовать.

Возможно, возвращение Шараповой придаст теннису очередной толчок популярности. Она – одна из самых популярных теннисисток современности, тем более что Серена Уильямс какое-то время не сможет играть. Фактически Шарапова остаётся единственной популярной теннисисткой в туре. Конечно, другие теннисистки известны, но их популярность не идёт в сравнение с популярностью Марии. Если я на улице спрошу у кого-то про первую ракетку Анжелику Кербер, никто ничего не ответит. Потому Шарапова должна выигрывать. От неё все этого ждут", — сказала Бычкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.