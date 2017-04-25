Тим победил Эдмунда во втором круге турнира в Барселоне

Австриец Доминик Тим (4) во втором круге турнира в Барселоне переиграл британца Кайла Эдмунда со счётом 6:1, 6:4. Поединок продолжался 1 час 20 минут. 23-летний уроженец Винер-Нойштадта, занимающий девятое место в рейтинге АТР, исполнил 6 эйсов, допустил 3 двойные ошибки, отыграл все 6 брейк-пойнтов и сделал 3 брейка. 22-летний Эдмунд ни разу не подал навылет и сделал 3 двойные.
Следующим соперником Тима станет либо ещё один представитель Великобритании Даниэль Эванс, либо немец Миша Зверев (14).