Томич стал первым соперником Маррея на турнире в Барселоне

Австралиец Бернард Томич оказался сильнее немца Дастина Брауна со счётом 7:5, 4:6, 6:2 в первом круге турнира в Барселоне. Теннисисты провели на корте 1 час 39 минут. 24-летний уроженец Штутгарта, занимающий 41-е место в рейтинге АТР, исполнил 6 эйсов и обошёлся без двойных ошибок, а его оппонент сделал 9 подач навылет при 2 двойных. Бернард реализовал 3 брейк-пойнта 5, проиграв 1 гейм на своей подаче.

Во втором круге Томич встретится с британцем Энди Марреем (1). Матч пройдёт в среду, 26 апреля.