Кудрявцев проиграл Клижану в первом круге челленджера в Аньине

Россиянин Александр Кудрявцев в первом круге крупного турнира серии «челленджер» в Аньнине с призовым фондом $ 150 тыс. уступил словаку Мартину Клижану (4) со счётом 1:6, 6:3, 1:6. Поединок продолжался 1 час 19 минут. 31-летний уроженец Екатеринбурга, занимающий 231-е место в рейтинге АТР, отыграл 4 брейк-пойнта из 8, сделав 1 брейк.

Следующим оппонентом 27-летнего теннисиста из Братиславы, который располагается на 119-й позиции в мужской табели о рангах, станет поляк Камиль Майхшак, одолевший китайца Цзе Чжана.