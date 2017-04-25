Кузнецов вышел во второй круг турнира в Будапеште, Южный — нет

Россиянин Андрей Кузнецов в первом круге турнира в Будапеште в двух сетах взял верх над американцем Райаном Харрисоном со счётом 7:6 (8:6), 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 33 минуты. Кузнецов 3 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету Харрисона 4 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

Во втором круге Кузнецов сыграет с итальянцем Фабио Фоньини (3).

В другом матче первого круга россиянин Михаил Южный в двух сетах уступил Мартону Фучовичу (WC) из Венгрии со счётом 2:6, 2:6. Следующим соперником венгра станет испанец Фернандо Вердаско (4).