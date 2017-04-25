Чорич проиграл Веселы в первом круге на турнире в Будапеште

Хорват Борна Чорич не сумел пробиться во второй круг турнира Gazprom Hungarian Open, который проходит в Будапеште. В первом раунде он потерпел поражение от чеха Ирижи Веселы со счётом 6:7(4), 4:6. За матч Чорич сделал 6 эйсов, совершил 1 ошибку при подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Веселы четырежды подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и взял 4 подачи соперника.

Ещё в одном матче первого круга сеянный под восьмым номером аргентинец Диего Шварцман проиграл голландцу Робину Хаасе со счётом 1:6, 3:6.