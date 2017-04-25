Кузнецова стартовала на турнире в Штутгарте с победы над Бертенс

Восьмая сеяная россиянка Светлана Кузнецова вышла во второй круг турнира в Штутгарте, в трёх сетах обыграв голландку Кики Бертенс со счётом 6:3, 5:7, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 33 минуты. Уроженка Санкт-Петербурга, занимающая девятое место в рейтинге женской теннисной ассоциации, три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. На счету 20-й ракетки мира из Нидерландов шесть эйсов, восемь двойных ошибок и два брейка. Кузнецова сравняла счёт по личным встречам с Бертенс – 2:2.