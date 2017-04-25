Мугуруса: Шарапова заслуживает второго шанса, и я этому рада

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала возвращение россиянки Марии Шараповой, которая отбыла дисквалификацию за употребление допинга и 26 апреля сыграет в первом круге турнира в Штутгарте с итальянкой Робертой Винчи.

«Я была предельно открытой, отвечая на вопросы о Шараповой. Думаю, это хорошо — делиться своим мнением. Но мне кажется, некоторые люди используют мои слова в своих целях. Так что я хочу всё прояснить. Думаю, Мария — одна из самых трудных соперниц, с которыми я когда-либо играла. Она отбыла свою дисквалификацию и сейчас вернулась, что хорошо. Я понимаю, что она заслуживает второго шанса, и я этому рада.

Что касается этого турнира, то здесь всё немного странно: я узнала, что она не может приехать сюда до среды, а это как раз тот день, когда она должна играть первый матч. Но сам турнир начался ещё в понедельник, так что эта ситуация мне не совсем непонятна. Здесь всё немного сложно. Но тут я мало что могу сказать. Я не думаю об этом всё время. Думаю, Мария вернётся и будет совсем другим игроком», — приводит слова Мугурусы пресс-служба турнира.