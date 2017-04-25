Кузнецова: если кто-то пропустит пару турниров, 1-й вопрос — а она не беременна?

Восьмая сеяная россиянка Светлана Кузнецова поделилась ощущениями после своего стартового матча на турнире в Штутгарте, в котором она в трёх сетах обыграла голландку Кики Бертенс со счётом 6:3, 5:7, 6:3.

«Сейчас у меня одна мысль — хорошо, что завтра день отдыха, во втором сете мне казалось, что ноги отнимаются, но хорошо, что всё завершилось победой», — сказала Кузнецова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Мироном Гойхманом.

«Сейчас, видимо, пошла такая серия: Вика, Серена… Чувствую, что если кто-то сейчас пропустит пару турниров, первый вопрос будет — а она не беременна?» — добавила Светлана, комментируя беременность первой ракетки мира Серены Уильямс.