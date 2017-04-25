Пэр вышел в третий круг турнира в Барселоне, обыграв Гранольерса

Француз Бенуа Пэр (17) вышел в третий круг турнира в Барселоне, в двух сетах обыграв испанца Марселя Гранольерса со счётом 6:3, 7:6 (8:6). Теннисисты провели на корте 1 час 45 минут. 27-летний уроженец Авиньона, занимающий 49-е место в рейтинге АТР, дважды подал навылет и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету 31-летнего испанца, выступающего на корте родного города, два брейка и одна двойная ошибка. Счёт в личном противостоянии соперников, начавшемся ещё в 2010 году, стал 3:2 в пользу Гранольерса.