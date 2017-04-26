Азаренко: будучи в гостях, С. Уильямс задавала много вопросов насчёт детей

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала о том, что американка Серена Уильямс, о беременности которой недавно стало известно, придя в гости, задавала много вопросов насчёт детей.

«Серена задавала много вопросов насчет детей, когда пришла ко мне домой, но я сама не много знала об этом. Вообще же я знала, что когда-нибудь в её жизни это произойдёт. Но не думала, что это происходит именно сейчас», — приводит слова Азаренко New York Times.

Виктория Азаренко родила сына 20 декабря 2016 года. Серена Уильямс объявила о беременности 19 апреля 2017 года.