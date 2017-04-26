Зигемунд: Кузнецова — очень сильный соперник, это не обсуждается

Немецкая теннисистка Лаура Зигемунд рассказала о своих ожиданиях от предстоящей встречи с россиянкой Светланой Кузнецовой во втором круге турнира в Штутгарте, которая состоится 26 апреля.

«Кузнецова — очень сильный соперник, это не обсуждается. Думаю, мы все это знаем. В этом году она тоже играет очень хорошо. Я до сих пор помню матч в Мадриде. Мы с моим тренером единодушны — меня ждёт трудный раунд и нужно быть подготовленной», — приводит слова Зигемунд пресс-служба турнира в Штутгарте.

Зигемунд встречалась с Кузнецовой в первом круге турнира в Мадриде в прошлом году и одержала победу в трёх сетах.