Плишкова: моя цель — показывать хорошие результаты, о первой строчке я не думаю

Чешка Каролина Плишкова призналась, что не ставит перед собой цель стать первой ракеткой мира. 24 апреля рейтинг WTA вновь возглавила американка Серена Уильямс, которая ранее объявила о своей беременности.

«Это всё ещё начало сезона, так что многое может случиться. Я не ожидаю, что смогу весь сезон играть так, как в последние три-четыре месяца. Будет определённый спад, неудачные выступления на некоторых турнирах и ряд плохих результатов. Я просто хочу быть к этому готовой. Думаю, у всех есть шанс стать первой ракеткой мира, но это нелегко. Моя цель — показывать хорошие результаты, о первой строчке я не думаю», — цитирует Плишкову официальный сайт тура.