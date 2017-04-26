Дзаламидзе и Кудерметова вышли в четвертьфинал турнира в Турции в парном разряде

Россиянки Натела Дзаламидзе и Вероника Кудерметова пробились в четвертьфинал турнира в Стамбуле в парном разряде. На старте соревнований они одолели японку Акико Омае и чешку Ренату Ворачову со счётом 6:2, 6:7 (5:7), [10:6]. Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут.

Дзаламидзе и Кудерметова совершили 9 двойных ошибок и реализовали 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 10 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в полуфинал россиянки поспорят с японкой Нао Хибино и Данкой Ковинич (3) из Черногории.