Троицки проиграл Джере на турнире в Будапеште, Бедене победил Хасе

Сербский теннисист Виктор Троицки (7) не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Будапеште, проиграв своему соотечественнику Ласло Джере (Q) со счётом 5:7, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут. Троицки дважды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 5 брейков.

За выход в полуфинал соревнований Джере поспорит с победителем противостояния Мартон Фучович (Венгрия, WC) — Фернандо Вердаско (Испания, 4).