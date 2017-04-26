Корне: надеюсь, Шараповой не предложат «уайлд-кард» на «Ролан Гаррос»

Француженка Ализе Корне выступила против предоставления «уайлд кард» россиянке Марии Шараповой, которая отбыла дисквалификацию за употребление мельдония.

«Говоря в целом, я считаю позором, что WTA продвигает теннисистку, которая сдала положительный тест на допинг. Это нормально, что люди говорят о ней, она признанная чемпионка, но так сильно рекламировать её — это чересчур.

Надеюсь, президент федерации тенниса Франции Бернард Гьюдичелли сохранит стойкость в своих убеждениях и не предложит ей «уайлд-кард» на «Ролан Гаррос». Теннисистка, уличённая в применении допинга, должна всё начинать сначала, как и другие, и сама заработать своё место на турнире. Не стоит разворачивать перед ней красную ковровую дорожку. К сожалению, теннис остаётся бизнесом, но с моральной точки зрения это неправильно», — цитирует Корне L'Equipe.