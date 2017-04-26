Калинская проиграла 16-летней украинке Ястремской на турнире в Стамбуле

Российская теннисистка Анна Калинская (LL) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Стамбуле, проиграв 16-летней украинке Даяне Ястремской (WC) со счётом 1:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут. 18-летняя уроженка Москвы ни разу не подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету Ястремской 1 эйс, 2 двойные ошибки и 7 брейков.

За выход в полуфинал соревнований украинка поспорит с победительницей матча Яна Чепелова (Словакия) — Сара Соррибес-Тормо (Испания)