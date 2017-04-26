Веснина: разница в 10 лет с Касаткиной помогла мне в матче с Дашей

Россиянка Елена Веснина поделилась впечатлениями от победы над своей соотечественницей Дарьей Касаткиной со счётом 7:6 (7:2), 6:2 в первом круге турнира в Штутгарте.

«Было очень интересно сыграть на старте турнира с Дашей, она очень прогрессирует в последнее время. Ну, наверное, в нашей с ней игре разница в 10 лет сказалась в лучшую для меня сторону. Мой опыт очень помог», — передаёт слова Весниной корреспондент «Чемпионата» Мирон Гойхман.

Следующей оппоненткой Весниной станет испанка Карла Суарес-Наварро.