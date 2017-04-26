Россиянка Мария Шарапова (WC) в первом круге турнира в Штутгарте сыграет с итальянкой Робертой Винчи. Поединок начнётся в 19:30 по московскому времени. Оба предыдущих матча между этими соперницами завершились в пользу Марии.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Винчи в Штутгарте.

Напомним, что для Шараповой этот поединок станет первым после возвращения в WТА-тур после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.