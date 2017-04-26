Конта победила Осаку и сыграет с Севастовой в Штутгарте

Британка Йоханна Конта (6) начала выступление на турнире в Штутгарте с победы над японкой Наоми Осакой (Q) со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:1. Поединок продолжался 1 час 58 минут. 25-летняя уроженка Сиднея, занимающая седьмое место в рейтинге WТА, сделала 7 эйсов, допустила 4 двойные ошибки, реализовала все 4 брейк-пойнта и проиграла 3 гейма на своей подаче.

Следующей оппоненткой Конты станет латвийка Анастасия Севастова, одолевшей австралийку Саманту Стосур со счётом 6:1, 4:6, 6:3. Матч пройдёт в четверг, 27 апреля.