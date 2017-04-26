Младенович стала первой соперницей Кербер на турнире в Штутгарте

Француженка Кристина Младенович в первом круге турнира в Штутгарте переиграла хорватку Мирьяну Лучич-Барони со счётом 6:4, 6:2. Поединок продолжался 1 час 14 минут. 23-летняя представительница Франции, занимающая 19-е место в рейтинге WТА, реализовала 5 брейк-пойнтов из 6, проиграла 2 гейма на своей подаче, сделала 4 эйса и допустила 3 двойные ошибки. Мирьяна 4 раза подала навылет при 7 двойных.

Во втором круге соперницей Младенович станет немка Анжелика Кербер (1). Поединок состоится в четверг, 27 апреля.