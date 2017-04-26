Гоффен и Ф. Лопес вышли в третий круг соревнований в Барселоне

Бельгиец Давид Гоффен (5) во втором круге турнира в Барселоне переиграл грузина Николоза Басилашвили со счётом 7:5, 6:0. Теннисисты провели на корте 1 час 12 минут. За это время 26-летний уроженец Рокура, занимающий 10-е место в рейтинге АТР, реализовал 7 брейк-пойнтов из 12, проиграв 3 гейма на своей подаче.

Следующим оппонентом Гоффена станет либо россиянин Карен Хачанов, либо уругваец Пабло Куэвас (11).

Также в третий круг вышли испанец Фелисьяно Лопес (16), одолевший своего соотечественника Альберта Монтаньеса (WC) — 6:2, 6:2, и кореец Чхун Хён (Q), победивший немца Филиппа Кольшрайбера (12) со счётом 6:3, 6:4.