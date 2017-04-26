Селиваненко: Шарапова в матче с Винчи доказала всем, что она великая чемпионка

Вице-президент Федерации тенниса России, почётный вице-президент Европейской ассоциации тенниса Алексей Селиваненко прокомментировал победу россиянки Марии Шараповой над итальянкой Робертой Винчи в первом матче после 15-месячной дисквалификации. Марии обыграла соперницу со счётом 7:5, 6:3 в первом круге турнира в Штутгарте.

«Маша показала, что она великая чемпионка. Было определённое волнение в первой половине первого сета, но дальше всё пошло, будто и не было этого перерыва. Думаю, что победа в такой ситуации важна. Возвращение всегда приятно начинать с таким настроем. Но пусть первый матч на редкость волнителен и задаёт тон, неправильно говорить, что от него зависят дальнейшие игры.

Маша действительно сегодня показала очень хороший и качественный теннис, доказала всем, что она великий спортсмен», – сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.