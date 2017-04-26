Шарапова: готова сыграть даже в юниорском «Ролан Гаррос», если необходимо

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала возможность выступления в квалификации «Ролан Гаррос», если организаторы соревнований предоставят ей «уайлд-кард».

«Думаю, я буду готова сыграть даже в юниорском турнире, если будет необходимо.Насколько сильно я разозлилась, когда узнала о дисквалификации? Вы знаете, я достаточно быстро приняла это.

Что касается слов моего агента Макса Айзенбада, то я не контролирую то, что он говорит. Слова, цитаты, статьи — всё это неважно. Это отойдёт на второй план. Важно то, что происходит на корте", — рассказала Шарапова на пресс-конференции.

Напомним, что в первом матче после 15-месячной дисквалификации за допинг Мария победила итальянку Роберту Винчи со счётом 7:5, 6:3 в первом круге турнира в Штутгарте.