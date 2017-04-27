Контавейт ждёт победительницу матча Шарапова — Макарова в 1/4 финала в Штутгарте

Испанка Гарбинье Мугуруса (5) во втором круге турнира в Штутгарте уступила эстонке Анетт Контавейт (Q) со счётом 6:2, 6:7 (1:7), 1:6. Продолжительность поединка составила 2 часа 14 минут. 21-летняя уроженка Таллина, занимающая 73-е место в рейтинге WТА, отыграла 8 брейк-пойнтов из 10, сделав 3 брейка. Анетт исполнила 6 эйсов и допустила 4 двойные ошибки. Гарбинье 4 раза подала навылет при 5 двойных.
В четвертьфинале Контавейт сыграет с победительницей российского противостояния Мария Шарапова (WC) — Екатерина Макарова.