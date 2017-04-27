Шарапова: в игре с Винчи, даже когда делала ошибки, я улыбалась себе

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала возвращение на корт на турнире в Штутгарте после дисквалификации. В первом матче после длительного отсутствия Шарапова обыграла итальянку Роберту Винчи со счётом 7:5, 6:3.

«Никогда не думала, что мне запретят возвращаться в теннис. Знала, что вернусь. Не знала когда, но сильно хотела вернуться намного раньше, чем это случилось. Что было, то прошло, всё позади. Это для меня маленький шаг. Выигрыш — лучше, чем проигрыш, но я знаю, что у меня много матчей впереди. Через них надо бороться.

Даже если я вначале не буду играть на своём лучшем уровне, ничего страшного. У меня нетерпеливый характер, хочется всего и сразу, но даже сегодня, когда делала несколько ошибок, я улыбалась себе, поскольку знала, что могу попасть этот мяч и, может быть, попаду в следующей игре.

Продолжаю ли на кого-то злиться? Я давно всё это отпустила. Я не тот человек, который сильно злится. Долго злость не держу, поскольку это ничего не изменит в моей жизни», — сказала Шарапова в эфире «Матча».