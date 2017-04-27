Шарапова: моей команде не приходила в голову даже мысль работать с кем-то другим

Россиянка Мария Шарапова рассказала об идее подарить преданной группе болельщиков со всего мира билеты на матч первого круга турнира в Штутгарте с Робертой Винчи (7:5, 6:3), а также о том, как ценит преданность своего окружения.

«У меня было несколько билетов, которые я могла передать болельщикам. Конечно, не у всех была возможность приехать сюда, многим это дорого. Наверное, их было 10 человек. Только что с ними встретилась и сфотографировалась. Это здорово, поскольку они меня поддерживали уже много лет не только на корте — не только эти 15 месяцев, а всю карьеру. И после проигрышей поддерживали, и после „Большого шлема“ чувствовала их эмоции, даже если это было в „Твиттере“ или „Инстаграме“.

Какое загадала желание на день рождения? У меня много желаний, но не буду говорить о них. Мы хорошо провели время с командой, семьёй, друзья со всего мира прилетели на мой день рождения, и для меня это был самый хороший подарок. Я с ними провожу так много времени. На корте и вне корта вижу, как они хотят мне помочь. Моя дисквалификация длилась 15 месяцев, и у них была возможность работать с кем-то другим или вообще зарабатывать в другом месте, но им никогда даже мысль такая не приходила в голову, и я это очень ценю. Эти матчи я выигрываю не только для себя, но и для них", — сказала Шарапова в эфире «Матча».