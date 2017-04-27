Азаренко: я плакала, когда узнала, что мама победила рак

Бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала, какие эмоции испытала, когда узнала, что её мама Алла полностью излечилась от рака.

«Прошла лишь неделя с тех пор, как мама полностью излечилась от рака. Я плакала. Мама плакала тоже. Она так нервничала по поводу результатов обследования. Мы испытали огромное облегчение. Понимаю, что тяжёлые времена в жизни ещё будут, но я чувствую, что мы справились с очень многими трудностями», — приводит слова Азаренко New York Times.