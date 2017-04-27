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Свитолина: со времени прибытия в Стамбул я чувствую себя не очень хорошо

27 апреля 2017, четверг. 11:31. Теннис

Украинка Элина Свитолина поделилась впечатлениями после победы над россиянкой Валерией Каменской в первом круге турнира в Стамбуле со счётом 6:4, 0:6, 6:1.

«Со времени прибытия в Стамбул я чувствую себя не очень хорошо. У меня были проблемы со здоровьем, и по ходу матчей я начала ощущать головокружение. Матч состоял из взлётов и падений, и я рада, что всё же смогла победить. В третьем сете я играла очень мощно.

Это был очень сложный матч с эмоциональном плане. Мне было нелегко играть после Кубка Федерации. Этот турнир очень изматывает. По ходу матчей Кубка Федерации я веду себя очень эмоционально. Наверное, эмоций было слишком много», — цитирует Свитолину официальный сайт тура.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
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Элина Свитолина
Новости. Теннис
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26 апреля Мария Шарапова сыграет первый матч после отбытия дисквалификации. Каким получится возвращение?
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