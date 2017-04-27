В 16:00 по московскому времени начнётся матч второго круга турнира в Штутгарте, в котором сыграют россиянки Мария Шарапова (WC) и Екатерина Макарова. По личным встречам впереди бывшая первая ракетка мира — 6-0. Накануне Мария провела свой первый матч после окончания дисквалификации за употребление мельдония. Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» обыграла итальянку Роберту Винчи со счётом 7:5, 6:3.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

Текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Макарова в Штутгарте