Сенатор Беляков может подать в суд на Шарапову

Член Совета Федерации Антон Беляков опроверг информацию СМИ о романе с теннисисткой Марией Шараповой и потребовал от бывшей первой ракетки мира официального опровержения.

«Более 10 лет жёлтая пресса и вполне респектабельные издания с настойчивостью, достойной лучшего применения, перепечатывают лживые сведения о моём якобы имевшем местом скандальном романе с теннисисткой Марией Шараповой.

Зачем Мария Шарапова попустительствует жёлтой прессе, зачем участвует в подогревании публичного интереса к этой скандальной истории — неизвестно. Причём ряд изданий сообщает, что Шарапова отказалась дать какие-либо комментарии по этому поводу, а другие источники ссылаются на то, что скандальная информация исходит непосредственно от теннисистки», — цитирует Белякова «Национальная служба новостей».

Сенатор также сказал, что намерен в последний раз обратиться к Шараповой с предложением дать соответствующее публичное опровержение. Если она снова уклонится от комментариев, Беляков планирует обратиться в суд с иском против Марии.