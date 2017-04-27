Мертенс и Чепелова вышли в четвертьфинал турнира в Стамбуле

Бельгийка Элисе Мертенс (6) вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле, в трёх сетах одолев итальянку Сару Эррани со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 46 минут. Элисе дважды подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 7 из 20 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 7 брейков.

За выход в полуфинал соревнований Мертенс поспорит с победительницей матча Кагла Буюкаксай (Турция) — Тимя Бабош (Венгрия, 2).

В другом матче второго круга словачка Яна Чепелова обыграла испанку Сару-Соррибес-Тормо — 6:4, 7:6 (7:3) и встретится с украинкой Даяной Ястремской (WC).