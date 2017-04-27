Севастова победила Конту и сыграет с Халеп в четвертьфинале турнира в Штутгарте

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте, обыграв представительницу Великобритании Йоханну Конту (6) со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. 27-летняя уроженка Лиепаи, занимающая 26-ю строчку в рейтинге WTA, 6 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Севастова поспорит с румынкой Симоной Халеп (4).