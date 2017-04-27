Саймон: даже играя на турнирах WТА, Шарапова продолжит нести наказание

Глава WТА Стив Саймон прокомментировал возвращение россиянки Марии Шараповой в тур после 15-месячной дисквалификации за допинг.

«Надо смотреть, как к игрокам, отбывшим допинговую дисквалификацию, относятся в других лигах и профессиональных турах. Они просто возвращаются в команды и продолжают играть. Мария же вынуждена всё начинать с нуля. Даже с „уайлд-кард“ она будет играть с трудными соперницами, так что будет продолжать нести наказание. В большинстве других лиг дисквалификация составляет половину сезона или сезон, она же не играла полтора года», — приводит слова Саймона Tennis World.