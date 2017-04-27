Шарапова победила Макарову во втором матче после дисквалификации

Россиянка Мария Шарапова (WC) во втором круге турнира в Штутгарте переиграла свою соотечественницу Екатерину Макарову со счётом 7:5, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. 30-летняя уроженка Нягани исполнила 9 эйсов, допустила 7 двойных ошибок, отыграла единственный брейк-пойнт и совершила 3 брейка. Екатерина трижды подала навылет и обошлась без двойных.

В четвертьфинале Мария сыграет с эстонкой Анетт Контавейт (Q).

Напомним, что для Шараповой турнир в Штутгарте стал первым после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.