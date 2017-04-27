Надаль вышел в 1/4 финала турнира в Барселоне, обыграв Андерсона

Испанец Рафаэль Надаль (3) в третьем круге турнира в Барселоне победил южноафриканца Кевина Андерсона со счётом 6:3, 6:4. Поединок продолжался 1 час 33 минуты. За это время 30-летний уроженец Манакора, занимающий пятое место в рейтинге АТР, реализовал 2 брейк-пойнта из 10 и не позволил сопернику создать ни одного шанса сделать брейк. Кевин сделал 5 эйсов и допустил 1 двойную ошибку, а Рафаэль 1 раз подал навылет и обошёлся без двойных.

В четвертьфинале Надаль сыграет либо с немцем Александром Зверевым (8), либо с корейцем Чхун Хёном (Q).