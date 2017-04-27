Шарапова: мне надо было немного успокоиться после первой победы в Штутгарте

Россиянка Мария Шарапова поделилась впечатлениями от победы над своей соотечественницей Екатериной Макаровой со счётом 7:5, 6:1 во втором круге турнира в Штутгарте.

«Мне надо было немного успокоиться после победы в первом матче. В первой партии я отлично подавала. Во втором сете мне нужно было сохранять концентрацию. Сравнивать тренировки и официальные матчи нельзя, это совершенно другие ощущения. Например, на занятиях с командой очень трудно тренировать свою интуицию, а в матче тебе нужно догадываться, куда твоя соперница сыграет следующим ударом.

Далее мне предстоит матч с Контавейт. Не так много теннисисток, с которыми я ни разу не играла, но Анетт как раз одна из них. Думаю, у нас получится отличный матч", — рассказала Шарапова в интервью на корте.