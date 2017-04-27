Пуи вышел в четвертьфинал турнира в Будапеште

Француз Люка Пуи (1) во втором круге турнира в Будапеште в упорной борьбе переиграл чеха Иржи Веселы со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4). Теннисисты провели на корте 2 часа 12 минут. 23-летний представитель Франции, занимающий 14-е место в рейтинге АТР, исполнил 5 эйсов и допустил 2 двойные ошибки, а его оппонент 4 раза подал навылет при 2 двойных. Оба игрока сделали по 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Пуи поспорит со словаком Мартином Клижаном, разгромившим американца Бьорна Фрэтэнджело со счётом 6:3, 6:2.