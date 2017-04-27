Маррей победил Ф. Лопеса в третьем круге турнира в Барселоне

Британец Энди Маррей в третьем круге турнира в Барселоне оказался сильнее испанца Фелисьяно Лопеса (16) со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут. 29-летний уроженец Данблейна, возглавляющий рейтинг АТР, сделал 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, отыграл 6 брейк-пойнтов из 7 и совершил 3 брейка. Фелисьяно 8 раз подал навылет и обошёлся без двойных.
В четвертьфинале Маррей сыграет с победителем испанского противостояния Роберто Баутиста-Агут (6) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) (10).