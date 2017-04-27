Конта: то, что С. Уильямс всех защищает, очень хорошо для нас

Британская теннисистка Йоханна Конта прокомментировала критику американки Серены Уильямс в адрес капитана женской сборной Румынии Илие Настасе, который оскорбил Конту и капитана британок Энн Кеотавонг в ходе встречи с румынкой Сораной Кырстей в матче плей-офф Кубка Федерации.

«Серена всегда была очень добра. Она всегда защищала то, во что верит. А этот случай — как раз то, о чём она всегда говорила. Думаю, то, что она всех защищает, очень хорошо для нас. И это здорово не только для теннисисток, а для всех женщин в целом. У неё сильный голос, и мне кажется, она использует его очень продуктивно», — приводит слова Конты пресс-служба турнира в Штутгарте.