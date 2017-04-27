Кербер проиграла Младенович, С. Уильямс останется первой ракеткой мира

Немка Анжелика Кербер (1) во втором круге турнира в Штутгарте уступила француженке Кристине Младенович со счётом 2:6, 5:7. Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут. 23-летняя уроженка Сен-Поль-Сюр-Мер, занимающая 19-е место в рейтинге WТА, 6 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки, отыграла 6 брейк-пойнтов из 7 и сделала 4 брейка.

Отметим, что Кербер после этого поражения лишилась шансов вернуться на вершину рейтинга WТА по итогам соревнований в Штутгарте. Лидерство сохранит американка Серена Уильямс.

В четвертьфинале Младенович сыграет с испанкой Карлой Суарес-Наварро.