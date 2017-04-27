Кузнецов: перед матчем с Фоньини знал, что буду иметь шансы на победу

Россиянин Андрей Кузнецов прокомментировал победу над итальянцем Фабио Фоньини во втором круге турнира в Будапеште со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:4).

«Это был долгий и изнурительный матч для меня. Перед выходом на корт я знал, что могу выиграть и буду иметь шансы на успех. Я играл уверенно, особенно в начале поединка, а в конце смог побороться и вырвать победу. Это очень непросто в матчах с Фабио», — приводит слова Кузнецова официальный сайт АТР.

В четвертьфинале Кузнецов сыграет с итальянцем Паоло Лоренци.