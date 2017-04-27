Селиваненко: не нужно делать событие из каждого матча Шараповой

Вице-президент Федерации тенниса России, почётный вице-президент Европейской ассоциации тенниса Алексей Селиваненко прокомментировал победу Марии Шараповой над Екатериной Макаровой во втором круге турнира в Штутгарте.

«Не имеет смысла каждый матч Шараповой обсуждать. Вчера она вернулась — это событие. А дальше — рутина, будни. Теперь каждый новый матч будет ничем не примечательным. Сегодня в действиях Шараповой чувствовалась уверенность, будто и не было перерыва. Маша доказала, что она в отличной форме, а значит, может обыграть кого угодно.

Сейчас мы видим, что Шарапова не только не растеряла, но и приобрела за этот год как личность и как спортсмен. Видно, что поработала над техникой. Не нужно делать событие из каждого её матча. Событием станет победа на турнире «Большого шлема», и событием был день её возвращения", — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.